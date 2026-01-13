Incendio al liceo da Vinci | riprese le lezioni dopo gli accertamenti

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, le operazioni di accertamento e messa in sicurezza sono concluse. Questa mattina, nel cantiere del liceo Leonardo da Vinci, si è verificato un principio di incendio. Le lezioni sono riprese regolarmente, garantendo la normale attività scolastica. La sicurezza degli studenti e del personale resta al centro delle verifiche svolte nelle ultime ore.

Stamattina i vigili del fuoco sono stati chiamati per un principio di incendio nell'area di cantiere del liceo scientifico statale Leonardo da Vinci. Si è trattato di un incendio a un bagno chimico del cantiere, procurato da una persona senza fissa dimora, probabilmente nel tentativo di.

Incendio in cantiere edile vicino a liceo da Vinci di Firenze, nessun ferito - Spento dai vigili del fuoco a Firenze un incendio in un cantiere edile vicino al liceo Leonardo da Vinci, in via Marignolli. controradio.it

Incendio al liceo, va a fuoco il bagno chimico - FIRENZE: La scuola è da tempo oggetto di interventi edilizi e nell'area ha trovato rifugio una persona senza fissa dimora. toscanamedianews.it

