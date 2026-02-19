Riprendono le ricerche di Alessandro Giannetti a Tivoli | l'auto vuota recuperata dal fiume Aniene

Alessandro Giannetti scompare da Tivoli l'8 febbraio 2026, e le sue ricerche riprendono con forza. La causa è il ritrovamento di un’auto vuota nel fiume Aniene, che ha riacceso l’attenzione sulla vicenda. Gli investigatori stanno analizzando i dettagli del veicolo e monitorando le acque del fiume, dove si pensa possa esserci qualche indizio sulla scomparsa. Le ricerche in corso coinvolgono anche squadre di soccorso e volontari, che perlustrano le zone circostanti. Le autorità non escludono alcuna ipotesi.

Dopo il recupero dell'automobile vuota, non si arrestano le ricerche di Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli l'8 febbraio 2026. Alessandro Giannetti scompare misteriosamente dopo che la sua auto finisce nell'Aniene a Tivoli. Le ricerche di Alessandro Giannetti continuano senza sosta. I vigili del fuoco hanno recuperato l'auto finita nell'Aniene a Tivoli. È vuota: continuano le ricerche di Alessandro Giannetti.