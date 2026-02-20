Alcaraz-Khachanov è già la partita dell' anno? Quanti scambi folli

Carlos Alcaraz ha vinto contro Karen Khachanov in tre set, 6-7 (3) 6-4 6-3, dimostrando una grande prestazione. La partita si è giocata in un’atmosfera tesa, con scambi lunghi e colpi spettacolari da entrambe le parti. L’evento si è tenuto in un’arena piena di tifosi appassionati, che hanno assistito a un match intenso e combattuto. La vittoria di Alcaraz ha fatto parlare gli appassionati di tennis, che già definiscono questo incontro come uno dei più emozionanti dell’anno.