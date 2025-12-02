La memorabile finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata riconosciuta dall’ ATP come la partita più bella dell’anno. Un confronto durato cinque ore e ventinove minuti di gioco, con il successo in rimonta dello spagnolo con il punteggio di 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2) annullando tre match-point consecutivi. L’atto conclusivo del secondo Slam della stagione ha incendiato la grande sfida tra i due tennisti di riferimento del momento, poi l’altoatesino ha avuto modo di rifarsi tra Wimbledon e ATP Finals. L’Associazione dei Tennisti Professionisti ha spiegato: “ Non è stata solo la migliore partita importante della stagione, ma una delle migliori di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Qual è la partita più bella dell'anno? Sinner e Alcaraz campeggiano nella classifica ATP