Alaska | 9 aerei USA sfidano Mosca tensioni al massimo nel Nord

Il volo di nove aerei militari statunitensi sopra l’Alaska ha provocato una forte reazione russa, rafforzando le tensioni tra i due paesi. La manovra, avvenuta il 20 febbraio 2026, ha attirato l’attenzione sulla crescente presenza militare nel Nord America. Mosca ha inviato immediatamente aerei di pattuglia in risposta, alimentando un clima di confronto tra le due potenze. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità militari di entrambi i paesi.

Alaska: Cresce la Tensione tra Usa e Russia, Sfida Aerea nel Nord America. La tensione tra Stati Uniti e Russia si è manifestata con una dimostrazione di forza aerea nei cieli dell’Alaska il 20 febbraio 2026. L’evento, che ha il dispiegamento di velivoli militari da entrambe le parti, si inserisce in un contesto di relazioni bilaterali già compromesse e di rinnovate sanzioni occidentali contro Mosca. Una Mossa Strategica Americana. Il Pentagono ha dispiegato nove aerei in risposta a una situazione percepita come sempre più instabile nella regione. Questa mossa, secondo osservatori, mira a ribadire la presenza e la capacità di reazione degli Stati Uniti in un’area strategica come l’Alaska, che confina con la Russia.🔗 Leggi su Ameve.eu

