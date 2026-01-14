Per la Cina surplus commerciale da record nonostante le tensioni con gli Usa Produzione di auto al nuovo massimo storico

Nel 2025, la Cina ha registrato un surplus commerciale storico di 1.189 miliardi di dollari, con un aumento del 19,7% rispetto all’anno precedente. Nonostante le tensioni con gli Stati Uniti, il paese ha raggiunto un nuovo massimo anche nella produzione di automobili, evidenziando una crescita significativa nel settore industriale. Questi dati riflettono la solidità dell’economia cinese in un contesto di sfide geopolitiche e commerciali.

La Cina chiude il 2025 con un surplus commerciale record da 1.189 miliardi di dollari, +19,7% sull'anno prima: è il più alto mai registrato. Un dato monstre che certifica la forza dell' export di Pechino nonostante il rallentamento dell'economia globale e le tensioni con Washington. Su base annua, le esportazioni sono cresciute del 5,5%, mentre le importazioni sono rimaste sostanzialmente stabili, ampliando ulteriormente lo squilibrio commerciale. A dispetto della minaccia dei dazi Usa, finita poi con una tregua obbligata per Donald Trump vista la minaccia cinese di bloccare l'export di terre rare, la Cina ha compensato rafforzando l'export verso i mercati non Usa, in particolare Asia, America Latina ed Europa.

