Al via il concorso di reclutamento per diventare allievi marescialli

Il concorso per diventare allievi marescialli dei Carabinieri è stato avviato ieri, a causa dell'apertura ufficiale delle iscrizioni. Le candidature si possono inviare fino al 19 marzo e sono rivolte a giovani interessati a entrare nell'Arma. Per partecipare, i candidati devono superare un test di selezione e presentare determinati requisiti. Durante gli ultimi anni, il numero di domande è cresciuto, segno di un interesse crescente tra i giovani. Chi desidera intraprendere questa carriera può consultare il sito ufficiale dell’Arma.

"Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell'Arma dei Carabinieri, questo è il momento!", Da oggi fino al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri. Un'opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritte di preselezione, di composizione italiana, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e, infine, la prova orale).