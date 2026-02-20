Al via il concorso di reclutamento per diventare allievi marescialli
Il concorso per diventare allievi marescialli dei Carabinieri è stato avviato ieri, a causa dell'apertura ufficiale delle iscrizioni. Le candidature si possono inviare fino al 19 marzo e sono rivolte a giovani interessati a entrare nell'Arma. Per partecipare, i candidati devono superare un test di selezione e presentare determinati requisiti. Durante gli ultimi anni, il numero di domande è cresciuto, segno di un interesse crescente tra i giovani. Chi desidera intraprendere questa carriera può consultare il sito ufficiale dell’Arma.
"Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!", Da oggi fino al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Un’opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritte di preselezione, di composizione italiana, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e, infine, la prova orale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Carabinieri, al via il concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialliI Carabinieri hanno aperto le iscrizioni per il concorso che mira a reclutare 898 allievi marescialli.
Al via il 16° concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialliIl 16° concorso per 898 allievi marescialli è stato aperto dall’Arma dei Carabinieri, con inizio il 18 febbraio.
94° Corso Dodecanneso II Allievi Marescialli @GuardiaDiFinanza - 22/10/2025
Argomenti discussi: Al via il bando di concorso per 30 forestali del Corpo forestale del Trentino; Al via il concorso per la Polizia Penitenziaria: 3.350 posti; Pignola, al via il Concorso Bruno Albano; Obiettivo Terra 2026: al via il concorso fotografico dedicato alle aree protette italiane.
Al via il concorso di reclutamento per diventare allievi marescialliSe vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!, Da oggi ... ilrestodelcarlino.it
Al via il concorso per 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri: domande entro il 19 marzoC’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento di 898 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Il bando è ... ilnotiziario.net
Al vial il concorso per reclutamento di 898 allievi marescialli Carabinieri. Ecco come partecipare “Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!”, dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concors - facebook.com facebook
#carabinieri, al via il concorso per il reclutamento di 898 allievi Marescialli: come fare domanda e chi può partecipare x.com