Al via il 16° concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli

Il 16° concorso per 898 allievi marescialli è stato aperto dall’Arma dei Carabinieri, con inizio il 18 febbraio. La selezione mira a trovare giovani pronti a entrare nelle forze armate, offrendo loro una possibilità concreta di carriera. Le candidature si possono inviare fino al 19 marzo, attraverso il portale ufficiale. Chi desidera unirsi alle forze dell’ordine potrà confrontarsi con un percorso di formazione e addestramento intensivo. La chiamata è rivolta a chi desidera impegnarsi in un ruolo di responsabilità.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – "Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell'Arma dei Carabinieri, questo è il momento!", dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri. Un'opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito www.