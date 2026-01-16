Cura dei beni comuni rinnovati i patti di collaborazione Civivo | 69 gruppi operativi e mille volontari

Il Comune di Rimini ha rinnovato i patti di collaborazione con 69 gruppi di volontariato civico Civivo, coinvolgendo circa mille volontari. L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2026, rafforza l’impegno condiviso nella cura e tutela dei beni comuni, promuovendo una più efficace partecipazione civica sul territorio. Questa iniziativa mira a sostenere progetti di interesse pubblico attraverso il contributo attivo della comunità locale.

Il Comune di Rimini ha rinnovato i patti di collaborazione con 69 gruppi di volontariato civico Civivo attualmente attivi sul territorio, estendendo la collaborazione fino al 31 dicembre 2026. Un segnale importante che testimonia la crescente maturazione del civismo attivo in città, dove oltre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Dalla cura del verde alla lettura. Oltre 40 patti di collaborazione

Leggi anche: Piedibus, sono 14 le linee attive grazie alla collaborazione tra amministrazione, Terzo settore e Civivo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Proposta di collaborazione - Povo La nostra casa - 2026; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; “È tutta colpa del sindaco Lab”.

Cura dei beni comuni, patto di collaborazione - Migliorare l’area verde del IV Peep e prendersene cura ma anche contribuire a creare legami di vicinato e inclusione di... ilrestodelcarlino.it

Collabora Vicchio, cittadini e amministrazione insieme per la cura dei beni comuni - Collabora Vicchio è un percorso promosso dal Comune di Vicchio per coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni nella cura e gestione condivisa dei beni comuni. lanazione.it

Prendersi cura dei beni comuni: parte il tour per spiegare il nuovo regolamento - Come fare per valorizzare un’area verde, uno spazio abbandonato, il cortile di una scuola o per promuovere una festa popolare senza finire fagocitato dalla burocrazia? romatoday.it

Terre Roveresche, aperte le adesioni all’Albo 2026 della Cittadinanza Attiva Volontariato civico e cura dei beni comuni: l'azione amministrativa del Comune di Terre Roveresche guidata dal sindaco Antonio Sebastianelli conferma anche per il 2026 l’Alb - facebook.com facebook