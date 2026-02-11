Etra avvia la campagna per il censimento delle aree condominiali adibite alla raccolta rifiuti

Questa settimana Etra ha ufficialmente avviato una nuova campagna di censimento delle aree condominiali dedicate alla raccolta rifiuti. Da lunedì 9 febbraio, i tecnici hanno iniziato a mappare i contenitori in tutti i condomini della zona, per verificare lo stato e l’efficienza delle postazioni. L’obiettivo è migliorare il servizio e garantire una gestione più efficace dei rifiuti urbani. La stessa Etra invita i condomini a collaborare, fornendo tutte le informazioni necessarie e facilitando gli interventi di controllo.

Ha preso il via lunedì 9 febbraio 2026 un importante progetto di censimento dei contenitori per i rifiuti in dotazione alle utenze condominiali. L'iniziativa, promossa da ETRA SpA in accordo con il Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, interesserà tutto il territorio servito dalla.

