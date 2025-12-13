Giugliano presepe vivente al VII circolo didattico | coinvolti studenti e famiglie

Nel giardino del VII circolo didattico di Giugliano, studenti e famiglie hanno partecipato a un presepe vivente, creando un momento di condivisione e tradizione natalizia. L'evento ha coinvolto l'intera comunità scolastica, offrendo un'occasione speciale per vivere lo spirito del Natale attraverso rappresentazioni e attività.

presepe vivente di scena nel giardino del settimo circolo didattico di Giugliano.

