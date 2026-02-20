Al Teatro Mediterraneo di Napoli la leggenda di Eric Clapton con i musicisti che hanno fatto la sua storia

Il 24 marzo 2026, al Teatro Mediterraneo di Napoli, si terrà uno spettacolo dedicato alla musica di Eric Clapton. La causa è la celebrazione della sua lunga carriera, che ha segnato più generazioni di appassionati. I musicisti che hanno condiviso il palco con lui, come Nathan East e Steve Ferrone, si esibiranno per ricreare l’atmosfera dei suoi concerti storici. La serata vedrà anche la partecipazione di Will Johns e Noah East, figli del leggendario artista. L’evento promette di coinvolgere il pubblico con sonorità autentiche e ricordi indelebili.

Appuntamento imperdibile il 24 marzo 2026 al Teatro Mediterraneo di Napoli: Nathan East, Steve Ferrone, Will Johns e Noah East portano in scena l'eredità musicale di uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Un evento che profuma di storia della musica, un'occasione irripetibile per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato epoche e generazioni, interpretati dagli stessi artisti che li hanno creati accanto a Eric Clapton. Il 24 marzo 2026, il Teatro Mediterraneo di Napoli ospiterà l'unica data campana del tour italiano di "The Cream of Clapton Band", un supergruppo internazionale che promette di infiammare il palcoscenico con l'autenticità e la potenza del miglior rock blues.