Addio a una leggenda italiana | le sue imprese hanno fatto la storia il triste annuncio

Un’icona italiana ci lascia, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva. Le sue imprese hanno scritto pagine di storia, portando emozioni e orgoglio a milioni di fan. Un addio che risuonerà tra le strade, le radio e i cuori di chi ha vissuto con passione ogni suo gesto, ogni corsa, ogni vittoria.

Una fuga solitaria, la strada che vibra sotto le ruote e un nome urlato alla radio, nelle case, nei bar, davanti alle tv in bianco e nero. Chi ama il ciclismo sa bene di quale impresa stiamo parlando, un momento che ha fatto esplodere di gioia l'Italia intera e che ancora oggi mette i brividi. Quel corridore magro, tenace, con lo sguardo di chi non molla mai, ha scritto una delle pagine più emozionanti dello sport italiano. Oggi però quel protagonista assoluto delle due ruote non è più tra noi, e il mondo del ciclismo si stringe nel ricordo di un vero campione. Il ciclismo italiano in lutto: morto Michele Dancelli.

Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano: morto a 92 anni - Nicola Pietrangeli, mito assoluto del tennis azzurro, è morto all’età di 92 anni. ilovepalermocalcio.com

Addio a 37 anni: lo sport perde un’icona della Nazionale italiana - A 37 anni arriva un addio struggente per i tifosi italiani di tutto il mondo. diregiovani.it

PADRE E FIGLIO Nella partita d’addio al calcio di Walter Montillo, leggenda dell’Universidad de Chile, sono scesi in campo anche i figli Valentín e Santino. Quest’ultimo è stato portato in trionfo da Juan Manuel Olivera, ex compagno e amico di Walter. facebook

Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda e simbolo del tennis italiano: mondo dello sport in lutto. In carriera ha trionfato due volte al Roland Garros diventando il primo italiano a vincere uno Slam x.com

