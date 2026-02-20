Al Policlinico di Catania prima procedura di crioablazione per il carcinoma mammario

La Breast Unit del Policlinico di Catania ha eseguito per la prima volta una procedura di crioablazione per il carcinoma mammario, sotto la guida del dottor Marco Furci. La causa è la crescente richiesta di trattamenti meno invasivi e più efficaci per il cancro al seno. La tecnica utilizza il freddo per distruggere le cellule tumorali, riducendo i tempi di recupero e il disagio per le pazienti. Questa novità rappresenta un passo avanti nel percorso terapeutico, portando avanti l’innovazione nel reparto. Ora si attende la prima paziente sottoposta a questa procedura.

La procedura, effettuata in anestesia locale e sotto guida ecografica, prevede l'inserimento percutaneo di una criosonda che, attraverso il rilascio di azoto liquido, congela e distrugge le cellule tumorali La Breast Unit del Policlinico di Catania guidata da Marco Furci aggiunge un nuovo, importante tassello nell'innovazione terapeutica del carcinoma mammario. Dopo l'avvio del programma di Mastectomia endoscopica da appena sei mesi e con ottimi risultati, nei giorni scorsi è stata eseguita, anche in questo caso con successo, la prima procedura di crioablazione del tumore al seno.