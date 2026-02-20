L' idea di una vaccinazione contro il carcinoma mammario triplo negativo Lo studio
Uno studio recente propone di sviluppare un vaccino contro il carcinoma mammario triplo negativo, un tipo di tumore difficile da trattare. Questa forma di cancro, che rappresenta circa il 15% dei casi di mammella, colpisce soprattutto donne giovani e aggressive. La ricerca si concentra su una nuova strategia per stimolare il sistema immunitario a combattere le cellule tumorali più ostiche. La speranza è di offrire un’alternativa efficace alle terapie tradizionali, spesso invasive e poco precise. La sperimentazione sui primi volontari è in fase di avvio.
Nel carcinoma mammario triplo negativo (TNBC, dall’inglese triple-negative breast cancer) ci si trova davanti a un bersaglio clinicamente e storicamente ostico. “Triplo negativo” significa infatti che le cellule tumorali non esprimono, ai livelli utili per una terapia mirata, tre bersagli che in altri tumori mammari guidano molte scelte terapeutiche: il recettore degli estrogeni, il recettore del progesterone e la proteina HER2. L’assenza di questi tre bersagli riduce lo spazio delle terapie “di precisione” e lascia per anni la chemioterapia meno specifica come asse portante. In più, questo sottotipo tende a essere biologicamente aggressivo e a concentrare il rischio di recidiva nei primi anni: la ricaduta metastatica rappresenta un rischio elevato anche quando la malattia viene trattata in fase precoce. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
