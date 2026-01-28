Pietrastornina al via la VI edizione del concorso a premi Mario Piantedosi

A Pietrastornina parte la sesta edizione del concorso “Mario Piantedosi”. L’obiettivo è far riflettere i giovani sui rischi del bullismo e del cyberbullismo. Il circolo PetraStrumilia, guidato dal Prefetto, ha deciso di dedicare questa edizione proprio a questi temi. Le scuole e i ragazzi sono invitati a partecipare, per aumentare la consapevolezza e promuovere comportamenti più responsabili online.

Sensibilizzare e accrescere la consapevolezza dei giovani sui temi della sicurezza digitale: e' dedicata ai temi del bullismo e del cyberbullismo, la VI Edizione del "Concorso a Premi Mario Piantedosi" promosso dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia di Pietrastornina- presieduto dal Prefetto e Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il concorso rende omaggio alla memoria del prof.Mario Piantedosi - Direttore Didattico, fondatore del Circolo Socio- culturale "Petrastrumilia". Il bullismo ed il cyberbullismo, violano alcuni principi fondamentali della nostra Costituzione. La scadenza prevista per la presentazione degli elaborati è fissata entro le ore 24,00 del giorno 30 aprile 2026; gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente all'indirizzo mail delcircolo: petrastrumilia@libero.

