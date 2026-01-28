Pietrastornina al via la VI edizione del concorso a premi Mario Piantedosi

A Pietrastornina parte la sesta edizione del concorso “Mario Piantedosi”. L’obiettivo è far riflettere i giovani sui rischi del bullismo e del cyberbullismo. Il circolo PetraStrumilia, guidato dal Prefetto, ha deciso di dedicare questa edizione proprio a questi temi. Le scuole e i ragazzi sono invitati a partecipare, per aumentare la consapevolezza e promuovere comportamenti più responsabili online.

Sensibilizzare e accrescere la consapevolezza dei giovani sui temi della sicurezza digitale: e’ dedicata ai temi del bullismo e del cyberbullismo, la VI Edizione del “Concorso a Premi Mario Piantedosi” promosso dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia di Pietrastornina- presieduto dal Prefetto e Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il concorso rende omaggio alla memoria del prof.Mario Piantedosi - Direttore Didattico, fondatore del Circolo Socio- culturale “Petrastrumilia”. Il bullismo ed il cyberbullismo, violano alcuni principi fondamentali della nostra Costituzione. La scadenza prevista per la presentazione degli elaborati è fissata entro le ore 24,00 del giorno 30 aprile 2026; gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo mail delcircolo: petrastrumilia@libero.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Mario Piantedosi Premio Nazionale “Giustizia e Legalità 2025”: a Pietrastornina la seconda edizione Terraviva Film Festival, vince “Cutting Through Rocks”: premi e tutti i film della VI edizione La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Mario Piantedosi Argomenti discussi: Pietrastornina, attesa per i Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Biagio Vescovo e Martire. Pietrastornina, contrada Furmo da giorni senza acqua: la segnalazioneI residenti della contrada hanno segnalato la questione all'Alto Calore Pietrastornina. di Paola Iandolo Non c'è tregua per la crisi idrica in Irpinia. Questa volta l'sos arriva da Pietrastornina: i ... msn.com Fuori dal coro. . "Espulsioni immediate per gli stranieri irregolari": questo è quanto ha scritto il ministro Piantedosi ai prefetti. Succederà Il commento di Mario Giordano e Vittorio Feltri a #Fuoridalcoro facebook Non vogliamo l'Ice in Italia, Piantedosi non può fare finta che non sia un problema l'ingresso di questa gentaglia x.com

