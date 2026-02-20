Al Massimino il Catania stravince nel ricordo di Orazio Russo

Al Massimino, il Catania ha vinto con grande entusiasmo, ricordando Orazio Russo che ha segnato il goal decisivo. La partita si è accesa fin dai primi minuti, con i tifosi che hanno intonato cori per il loro ex giocatore. Prima del calcio d'inizio, lo stadio ha reso omaggio a Russo con un lungo applauso, creando un’atmosfera carica di emozione. I rossazzurri hanno risposto con una prestazione convincente, dimostrando determinazione e cuore in campo. La vittoria di ieri sera resterà impressa nella memoria dei supporter.

Una serata indimenticabile al "Massimino", dove il ricordo di Orazio Russo ha unito l'intero stadio in un abbraccio commosso, prima di lasciare spazio a una prestazione di carattere e sostanza dei rossazzurri. Il Catania ha superato il Trapani con un netto 4-0, dedicando la vittoria alla memoria di un uomo che ha incarnato l'anima etnea del calcio. Prima del fischio d'inizio, il Massimino si è stretto attorno al ricordo di Orazio Russo, con un minuto di silenzio. Figura indimenticabile del calcio catanese e uomo di grandi valori umani e professionali. Da calciatore e, non solo, Orazio ha dedicato una vita intera al Catania, incarnando con orgoglio e autentico senso d'appartenenza i colori rossazzurri.