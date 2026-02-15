Catania saluta Orazio Russo | camera ardente al Massimino funerali in Cattedrale
Orazio Russo è morto e Catania si prepara a salutarlo, allestendo una camera ardente allo stadio Massimino. La decisione arriva dopo la sua scomparsa improvvisa, che ha colpito molti tifosi e amici. Lunedì 16 febbraio, i cittadini potranno passare davanti alla Sala Liotru, al primo piano della Tribuna A, per porgere l’ultimo saluto. La sala sarà aperta tutto il giorno, in modo che chiunque voglia rendere omaggio possa farlo.
La Sala Liotru, che porta il nome dell’elefante simbolo della città, diventerà per un giorno luogo di raccoglimento e gratitudine Catania si prepara a dare l’ultimo saluto a Orazio Russo. Lunedì 16 febbraio sarà allestita una camera ardente nella Sala Liotru, al primo piano della Tribuna A dello stadio Angelo Massimino, luogo simbolo della passione e dell’identità sportiva rossazzurra. L’accesso sarà consentito dalle ore 13.30 alle 22.00, per permettere a tifosi, amici e cittadini di rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità. La Sala Liotru, che porta il nome dell’elefante simbolo della città, diventerà per un giorno luogo di raccoglimento e gratitudine.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
