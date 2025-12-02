Arte e prevenzione | le opere di Ugo Furlan colorano il Centro Vaccinale

Il Centro Vaccinale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASFO, situato nella Cittadella della Salute di Pordenone, si presenta con un volto nuovo. Le pareti delle sale d'attesa e degli ambulatori al secondo piano sono state impreziosite dalle opere originali dell'artista Ugo Furlan, in un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

