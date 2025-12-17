Stasera a Viterbo va in scena “I colori della Follia”, un progetto del Briccialdi nel quadro di Casta Diva. L'iniziativa evidenzia l'importanza dell'internazionalizzazione e del dialogo tra istituzioni, trasformando la didattica in un’esperienza artistica. Il conservatorio statale “Giulio Briccialdi” di Terni si distingue per il suo impegno nel promuovere la cultura musicale attraverso queste iniziative.

© Ternitoday.it - “I colori della Follia”, il Briccialdi nel progetto Casta Diva: stasera si va in scena a Viterbo

L’internazionalizzazione, il dialogo tra istituzioni e la capacità di trasformare la didattica in produzione artistica sono oggi assi centrali del percorso del conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” di Terni. Ed è in questo quadro che si inserisce la partecipazione del Briccialdi al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

‘I colori della follia’, tris di concerti a cura del Briccialdi nel progetto Casta Diva - ‘Casta Diva’ è il progetto che mette al centro formazione, creatività e rilettura critica del repertorio operistico. umbria24.it

