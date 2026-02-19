Valeria Golino Jasmine Trinca e il regista Nicolangelo Gelormini al Ricciardi per la presentazione del film La Gioia

Valeria Golino, Jasmine Trinca e il regista Nicolangelo Gelormini sono arrivati al Teatro Ricciardi di Capua per presentare il film

Valeria Golino, Jasmine Trinca e il regista Nicolangelo Gelormini saranno al Teatro Ricciardi di Capua sabato 21 febbraio alle ore 19:30 in occasione della presentazione del film “La Gioia”, proiettato a Venezia nella sezione Giornate degli Autori. I tre prestigiosi ospiti dialogheranno con Francesco Massarelli, direttore artistico dello storico teatro capuano. “La Gioia” prende spunto da un fatto di cronaca avvenuto tra il 2015 ed il 2016 nel Canavese per poi allontanarsene e raccontare soprattutto i meccanismi che sono alla base di una manipolazione psicologica. Valeria Golino interpreta un’introversa e riservata insegnante di francese che stabilisce un insano legame con uno svogliato studente, Alessio, interpretato da Saul Nanni; il cast è meravigliosamente arricchito dalle interpretazioni di Jasmine Trinca e di Francesco Colella.🔗 Leggi su Casertanews.it

Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini ospiti al Teatro Ricciardi di Capua

Nicolangelo Gelormini: «Se da ragazzo non fossi stato balbuziente, forse non avrei fatto un film come La gioia. Valeria Golino è stata la svolta della mia vita, mi circondo solo di persone buone»Nicolangelo Gelormini, regista e attore, ha raccontato come la sua balbuzie da ragazzo abbia influenzato la sua carriera, affermando che se non fosse stato balbuziente, forse non avrebbe mai realizzato il film La gioia.

