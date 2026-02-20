AJ Styles ha recentemente annunciato i suoi piani per abbandonare il ring, spiegando che desidera concentrarsi su nuovi progetti. La sua decisione arriva dopo una lunga carriera ricca di successi e sfide. La WWE ha confermato il suo ritorno a Raw, che si terrà nella serata di Atlanta, attirando l’attenzione di molti appassionati. I fan attendono con curiosità l’ultimo incontro del lottatore prima di prendersi una pausa.

La scena WWE è pronta a ospitare un momento significativo: il ritorno di AJ Styles in Raw, previsto nella serata di Atlanta, con l’ovazione dei fan prevista nel corso dell’evento a meno di un mese dal suo ritiro. Un vlog ufficiale ha rivelato che i piani iniziali avrebbero portato al suo ultimo match a WrestleMania 42, ma le contingenze fisiche hanno accelerato la decisione. La WWE sta costruendo il contesto per celebrare l’ingresso di AJ Styles nel pieno della sua carriera, offrendo al pubblico una cornice commemorativa nel corso di una puntata di Raw in programma ad Atlanta. L’anno di ritiro anticipato è stato comunicato come un passaggio doloroso ma necessario, volto a chiudere una fase sportiva in modo coerente con la storia del lottatore.🔗 Leggi su Mondosport24.com

AJ Styles svela i piani segreti per il suo addio al ring

