AJ Styles svela i piani segreti per il suo addio al ring
AJ Styles ha recentemente annunciato i suoi piani per abbandonare il ring, spiegando che desidera concentrarsi su nuovi progetti. La sua decisione arriva dopo una lunga carriera ricca di successi e sfide. La WWE ha confermato il suo ritorno a Raw, che si terrà nella serata di Atlanta, attirando l’attenzione di molti appassionati. I fan attendono con curiosità l’ultimo incontro del lottatore prima di prendersi una pausa.
La scena WWE è pronta a ospitare un momento significativo: il ritorno di AJ Styles in Raw, previsto nella serata di Atlanta, con l’ovazione dei fan prevista nel corso dell’evento a meno di un mese dal suo ritiro. Un vlog ufficiale ha rivelato che i piani iniziali avrebbero portato al suo ultimo match a WrestleMania 42, ma le contingenze fisiche hanno accelerato la decisione. La WWE sta costruendo il contesto per celebrare l’ingresso di AJ Styles nel pieno della sua carriera, offrendo al pubblico una cornice commemorativa nel corso di una puntata di Raw in programma ad Atlanta. L’anno di ritiro anticipato è stato comunicato come un passaggio doloroso ma necessario, volto a chiudere una fase sportiva in modo coerente con la storia del lottatore.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Addio al ring: AJ Styles lascia il WWE tra lacrime e abbracciQuesta mattina, AJ Styles ha ufficialmente lasciato il ring della WWE tra lacrime e abbracci.
WWE: AJ Styles rivela i piani originali per il suo ritiroAJ Styles ha annunciato i suoi piani di lasciare il wrestling, confermando che il suo addio avverrà presto.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: WWE: John Cena svela i piani originali previsti per Crown Jewel; John Cena svela un particolare sul suo tour di addio alla WWE; WWE: John Cena svela i piani originali per il suo match a Crown Jewel.
Aggiornamenti dal backstage sui piani della WWE per i talenti coinvolti nel tributo a AJ Styles di RAWLa WWE sta organizzando un tributo a livello di roster per AJ Styles ad Atlanta, per onorare il suo impatto e il suo lascito nella storia di Raw. worldwrestling.it
AJ Styles a Raw, ecco i piani della WWENonostante abbia lasciato la porta aperta ad un eventuale ritorno sul ring in futuro, AJ Styles è da considerarsi a tutti gli effetti una Superstar ritirata e quello con Gunther alla Royal Rumble dovr ... spaziowrestling.it
Harry Styles Svela Il Suo Nuovo Album: "L'Italia Mi Ha Insegnato A Fermarmi E Godermi La Vita" - facebook.com facebook