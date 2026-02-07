Addio al ring | AJ Styles lascia il WWE tra lacrime e abbracci

Questa mattina, AJ Styles ha ufficialmente lasciato il ring della WWE tra lacrime e abbracci. Dopo la sconfitta contro Gunther alla Royal Rumble, il wrestler ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. I suoi compagni e i fan presenti gli hanno tributato un ultimo saluto, riconoscendo la sua carriera lunga e ricca di momenti memorabili. La decisione ha suscitato emozioni e qualche lacrima tra chi lo ha sempre seguito con passione.

Il ritiro di AJ Styles resta al centro delle discussioni del WWE Universe, a una settimana dalla sconfitta subita contro Gunther durante la Royal Rumble. La scelta è stata di chiudere la carriera in modo essenziale ma di grande impatto, segnando la fine di un percorso lungo oltre vent'anni sul ring. Nel corso di un podcast condotto da Stephanie McMahon, l'ex campione mondiale ha raccontato i momenti privati vissuti subito dopo aver varcato la gorilla position, offrendo un quadro umano della fase successiva all'ultima prestazione nelle arene della WWE. la decisione finale ha privilegiato una chiusura concentrata, affidando al momento della Royal Rumble il peso simbolico dell'addio.

