La raccolta firme per Zaia Doge del nord agita la Lega | Così rischiamo l’anarchia

La raccolta firme per Zaia come “Doge” del nord suscita tensioni all’interno della Lega, che teme conseguenze destabilizzanti. Nel contesto di un appuntamento pre-natalizio, la Lega lombarda ha convocato un direttivo regionale per discutere delle recenti iniziative e rafforzare l’unità interna.

Un appuntamento pre-natalizio per «richiamare all’ordine» i propri uomini: la Lega lombarda ha convocato per domani il direttivo regionale, l’incontro mensile pensato per confrontarsi su diverse questioni. Ma al centro della scena, in contumacia, torna il nome di Luca Zaia, l’ex governatore del Veneto e campione di preferenze alle regionali, corteggiato da molti leghisti dell’asse Veneto-Friuli Venezia Giulia-Lombardia (e non solo), che lo vorrebbero a capo di un ipotetico « dipartimento Nord » del partito. Dalla sua “popolarità” è nata nelle scorse settimane una raccolta firme per chiedere a Matteo Salvini di designare Zaia come referente per le regioni del Nord. 🔗 Leggi su Open.online