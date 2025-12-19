Aumentano le opposizioni alla donazione di organi l' impegno Aido per rilanciare la cultura del dono
Aumentano le opposizioni alla donazione di organi e l'Aido va al contrattacco anche sui territori della Lombardia rilanciando una sfida culturale all'insegna del dono e della solidarietà. Un esempio arriva da Olginate e Valgreghentino, dove l'associazione guidata da Antonio Sartor sta portando. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Giornata nazionale del Sì per la donazione: volontari Aido a Porto Bolaro
Leggi anche: Donazione di organi, tessuti e cellule: due giorni per dire ‘sì’ alla vita
Donazione e trapianti, confronto all’ospedale San Jacopo tra professionisti sanitari e Testimoni di Geova; Un nuovo medico a disposizione dei grosini (e non solo); Tempi d’attesa nei pronto soccorso: Scopri quanto sono realmente lunghi!.
Aumentano le opposizioni alla donazione di organi, l'impegno Aido per rilanciare la cultura del dono - La delegazione dell'Aido di Olginate e Valgreghentino in municipio. leccotoday.it
Donazione organi, 60% di "Sì" registrati nei Comuni, ma aumentano le opposizioni - In Italia la donazione degli organi ha raggiunto nel 2024 cifre importanti: l’anno scorso sono stati 2. disabili.com
Trapianti. In Sardegna aumentano le opposizioni, ma per Ao Brotzu “non c’è alcun allarme” - Brotzu di Cagliari sono passate dal 23,5% del 2018 al 60% in questi primi 9 mesi”, denuncia ... quotidianosanita.it
Donare è un gesto che nasce dal cuore, ma per farlo servono serenità e consapevolezza. In Lombardia aumentano le opposizioni alla donazione di organi, spesso per paura o poca informazione. Non chiediamo un “sì” automatico, ma che nessuno dica “no - facebook.com facebook
Torino aumenta la tassa di soggiorno, le opposizioni sulle barricate x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.