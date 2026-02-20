Ahi Italia | nel ranking Uefa siamo al 5° posto Altro che club in più

L’Italia si trova al quinto posto nel ranking Uefa a causa delle recenti sconfitte dei club italiani, che hanno rallentato la crescita complessiva. Nonostante alcuni risultati deludenti, non rischiamo di perdere una squadra in Champions League nei prossimi anni. La situazione si riflette nelle classifiche e nelle qualificazioni europee, dove le squadre italiane faticano a mantenere il passo. I risultati evidenziano le difficoltà di un calcio che, pur avendo passato momenti migliori, continua a competere ad alti livelli.

Qualsiasi discorso sul ranking Uefa rischia ora di scivolare nel grottesco. Altro che cinque italiane in Champions. Non è più questione di secondo posto nella classifica stagionale e di squadra supplementare nella prossima edizione. L’emergenza ora è la sopravvivenza. Restare senza neanche una squadra significherebbe una pietra tombale sulle nostre illusioni. Ma, per come s’è messa la classifica, la storia sarebbe lo stesso complicata anche con qualche italiana avanti. Il bonus ranking è una delle novità più interessanti della nuova formula. I due campionati dal miglior rendimento stagionale in tutte le coppe guadagnano una squadra in più nella prossima Champions.🔗 Leggi su Gazzetta.it

