Aggiornato il ranking stagionale Uefa | l’Italia è terza e si avvicina al posto extra in Champions

Ilnapolista.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tre giorni europea si chiude con un bilancio positivo per i club italiani: 5 vittorie e 2 sconfitte, risultati che permettono all’Italia di avvicinarsi ulteriormente alle prime due posizioni del ranking stagionale Uefa. Ricordiamo che i primi due Paesi della classifica conquisteranno un posto aggiuntivo nella prossima Champions League. Ranking Uefa: la classifica. 1. Inghilterra – 10.944 punti (9 club su 9 ancora in gioco). 2. Germania – 9.857 (77). 3. Italia – 9.571 (77). 4. Portogallo – 9.400 (45). 5. Polonia – 9.375 (44). 6. Cipro – 9.250 (34). 6. Spagna – 9.250 (88). 8. Francia – 8.267 (77). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

