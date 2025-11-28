Aggiornato il ranking stagionale Uefa | l’Italia è terza e si avvicina al posto extra in Champions
La tre giorni europea si chiude con un bilancio positivo per i club italiani: 5 vittorie e 2 sconfitte, risultati che permettono all’Italia di avvicinarsi ulteriormente alle prime due posizioni del ranking stagionale Uefa. Ricordiamo che i primi due Paesi della classifica conquisteranno un posto aggiuntivo nella prossima Champions League. Ranking Uefa: la classifica. 1. Inghilterra – 10.944 punti (9 club su 9 ancora in gioco). 2. Germania – 9.857 (77). 3. Italia – 9.571 (77). 4. Portogallo – 9.400 (45). 5. Polonia – 9.375 (44). 6. Cipro – 9.250 (34). 6. Spagna – 9.250 (88). 8. Francia – 8.267 (77). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Aggiornato il ranking stagionale #Uefa: l’#Italia è terza e si avvicina al posto extra in Champions Italia a 9.571 punti e con tutti e 7 i club in gioco nelle 3 competizioni europee https://www.ilnapolista.it/2025/11/aggiornato-il-ranking-stagionale-uefa-litalia-e-terza - facebook.com Vai su Facebook
La classifica Ecommerce del mese di novembre analizza oltre 12.000 aziende in 17 settori, offrendo una fotografia aggiornata di come stanno evolvendo le abitudini di acquisto degli italiani. Scopri il ranking Ecommerce aggiornato: ecommerceitalia.info/e-com Vai su X
Ranking UEFA per nazioni, Italia terza dopo la quinta giornata di coppe europee - Dopo 5 giornate di coppe europee l'Italia è terza nel ranking UEFA stagionale per nazioni, che assegna 1 posto nella prossima Champions League alle prime 2 nazioni classificate al ... Secondo tuttojuve.com
Ranking UEFA per 5° posto Champions, Italia raggiunta dalla Spagna. Ma 2° posto più vicino - Con la conclusione della quinta giornata della League Phase di Champions League, si aggiorna anche il Ranking UEFA stagionale relativo alla stagione 2025/2026, che consegnerà un ... Scrive tuttonapoli.net
Posto extra in Champions: scatto Italia, la Germania ora è a un passo - Anche nella stagione in corso, due posti per la Champions League 2026/27 saranno assegnati sulla base del ranking stagionale sui risultati nelle coppe europee. Si legge su calcioefinanza.it