Aggiornato il ranking stagionale Uefa | Polonia sorprendentemente prima l’Italia scivola al quinto posto

Il nuovo ranking stagionale Uefa ha sorpreso gli appassionati: la Polonia si issa sorprendentemente al primo posto, lasciando l’Italia al quinto. Un risultato inaspettato che riflette le recenti performance delle nazionali e apre nuovi scenari nella corsa alle competizioni europee. Restate sintonizzati per scoprire cosa significa questa classifica per le prossime sfide e gli equilibri del continente.

Nel ranking Uefa è la Polonia a guardare tutti dall'alto, anche se si tratta di un primato destinato a durare poco. Merito del piazzamento delle tre squadre polacche in Conference League: Lech Poznan, Jagiellonia e Rakow. Grazie ai loro risultati, la Polonia chiuderà il 2025 in vetta alla classifica, ma difficilmente riuscirà a mantenere la prima posizione a partire da gennaio. Polonia prima nel ranking Uefa: i dettagli. Il ranking Uefa delle nazioni si calcola sulla base dei risultati ottenuti dalle squadre partecipanti alle tre competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League.

