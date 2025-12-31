le congratulazioni della cia campania al neo assessore maria carmela serluca

La CIA Campania desidera congratularsi con Maria Carmela Serluca per la nomina ad Assessore Regionale all’Agricoltura. Questa nomina rappresenta un passo importante per il settore agricolo locale e testimonia l’impegno della Regione nel rafforzare l’agricoltura campana. La nostra associazione augura alla neo assessore un proficuo lavoro, con l’auspicio di un dialogo costruttivo e di un percorso condiviso a beneficio degli agricoltori della regione.

La CIA Agricoltori Italiani Campania esprime le più sentite felicitazioni alla dottoressa Maria Carmela Serluca per la nomina ad Assessore Regionale all'Agricoltura. Gli auguri di buon lavoro giungono da parte di tutti i dirigenti, i funzionari e gli iscritti della CIA Agricoltori Italiani Campania, che accolgono con grande favore questa nomina. Una scelta che la Confederazione giudica lungimirante, frutto della visione e dell'attenzione del Presidente Roberto Fico verso un settore strategico per lo sviluppo economico, sociale e ambientale della regione. La soddisfazione è ancora maggiore perché, nel corso degli anni, si è avuto modo di conoscere e apprezzare le capacità professionali, la competenza e il senso delle istituzioni del neo Assessore.

