Aggredisce la compagna e abusa di lei sessualmente | arrestato

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Giugliano con l’accusa di aver maltrattato e abusato sessualmente la propria compagna. L’intervento della polizia, avvenuto il 13 gennaio, è stato richiesto da una segnalazione di una donna in difficoltà. L’indagine prosegue per accertare le responsabilità e garantire la tutela della vittima.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La polizia, lo scorso 13 gennaio, è intervenuta a Giugliano dove era stata segnalata una donna in difficoltà. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la vittima in compagnia di un uomo che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

