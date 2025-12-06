La scusa della sigaretta poi l’agguato del branco | coppia di 18enni picchiata dai maranza all’autostazione di Pavia

Pavia, 6 dicembre 2025 – L'autostazione di viale Trieste è stata ancora una volta teatro di un'aggressione, questa volta ai danni di una giovanissima coppia di diciottenni. Entrambi sono stati trasportati dall'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, con contusioni che si sono poi rivelate per fortuna meno gravi di quanto si fosse temuto inizialmente: la ragazza se l'è cavata con una prognosi di tre giorni, che è invece di 7 giorni per il fidanzatino, evidentemente preso di mira con più violenza dagli aggressori. pavia - autoguidovie autostazione stazione dei bus autobus pullman pendolari- foto torres L’agguato del branco . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

