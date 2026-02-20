Aggressione in un supermercato a San Giovanni la Punta Uiltucs | Sicurezza subito

Una cassiera è stata ferita in un'aggressione avvenuta nel supermercato Ard Discount di San Giovanni la Punta il 16 febbraio alle 19. La UILTuCS Sicilia di Catania denuncia che tutto è iniziato quando la dipendente ha chiesto lo scontrino, scatenando la reazione dell’aggressore. L’uomo ha colpito la donna con un oggetto contundente, lasciandola dolorante. La sigla sindacale chiede interventi immediati per aumentare la sicurezza nel negozio e prevenire altri episodi simili. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Cassiera ferita dopo aver chiesto lo scontrino. La UILTuCS Sicilia, sede di Catania, denuncia un grave episodio avvenuto nel pomeriggio del 16 febbraio intorno alle 19 presso il punto vendita Ard Discount di San Giovanni la Punta. Secondo quanto ricostruito dal sindacato, una cassiera avrebbe notato il comportamento sospetto di una cliente che si stava dirigendo verso l'uscita con una busta contenente merce presumibilmente non pagata. La lavoratrice avrebbe quindi chiesto di esibire lo scontrino fiscale. Non potendo mostrare la ricevuta, la cliente sarebbe stata affiancata da un presunto complice che, durante l'intervento del responsabile aziendale, avrebbe aggredito fisicamente la dipendente, causandole lesioni tali da richiedere il ricorso alle cure del pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera Cannizzaro.