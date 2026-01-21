Graduatorie GPS 2026 come deve compilare la domanda chi si laurea a giugno in Scienze della formazione primaria

Per chi si laurea a giugno in Scienze della formazione primaria e desidera inserirsi nelle graduatorie GPS 2026, è importante conoscere le modalità di compilazione della domanda di aggiornamento o inserimento. Anche se la data ufficiale non è ancora stata comunicata, è consigliabile preparare tutta la documentazione necessaria. Le graduatorie GPS si aggiornano per gli anni scolastici 202627 e 202728, offrendo nuove opportunità di inserimento nel sistema scolastico.

Graduatorie GPS: in arrivo (ma non c’è ancora la data) l’aggiornamento per gli anni scolastici 202627 e 202728. Il quesito di una nostra lettrice a email protected Devo laurearmi a luglio in Scienze della formazione primaria.Sono già inserita in II fascia, devo aggiornare ora gps?L’aggiornamento di febbraio è solo per i titoli?La scelta delle 150 scuole è ora o a giugno?Se fosse a giugno, in quella sede devo inserire la laurea con riserva?Se inserisco con riserva poi come si comunica l’avvenuto conseguimento del titolo?Ringrazio anticipatamente In maniera indicativa ai sindacati era stato detto “a febbraio”, ma non c’è ancora la data.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Università degli Studi Link: diventa docente con la Laurea in Scienze della Formazione Primaria – LM-85 BIS

Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le infoLe graduatorie GPS 2026 rappresentano un passo importante per gli insegnanti interessati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Concorso docenti PNRR3: come compilare la domanda: tutti i passaggi spiegati

Argomenti discussi: Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le info; GPS 2026: Come scegliere la provincia giusta (e non restare fermo due anni); GPS 2026-2028, anche i docenti di ruolo possono fare domanda per altri insegnamenti rispetto l'attuale titolarità. Il servizio di ruolo va caricato come aspecifico per le altre classi di concorso di inserimento.; GPS 2026-2028: le conquiste della FLC CGIL e quello che ancora bisogna ottenere [SCHEDA].

Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le infoGraduatorie GPS 2026: attesa per febbraio l'Ordinanza che disciplinerà l'aggiornamento e i nuovi inserimenti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Attenzione: sarà possibile aggiornare anche le g ... orizzontescuola.it

GPS 2026, cambiano le regole: addio alle riserve e novità per il sostegno. Cosa rischia chi non ha il titolo?Scopri le novità dell'Aggiornamento GPS 2026 per l'accesso alla seconda fascia nel Sostegno e Educazione Motoria. informazionescuola.it

Requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Il titolo di accesso però deve essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda. Vi sono in… x.com

Dopo la pubblicazione delle graduatorie nazionali sulla piattaforma Universitaly, si delinea lo scacchiere dei corsi di laurea in Toscana per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. In partenza i piani straordinari di supporto per chi deve recuperare. A Firenze son - facebook.com facebook