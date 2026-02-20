Aggiornamento GPS 2026 | Ci stiamo avvicinando all’ora X Finisce l’era del saltati dall’algoritmo Il punto di Marco Vulcano FLCGIL
Marco Vulcano, rappresentante della FLC CGIL, ha annunciato che l’aggiornamento GPS 2026 si avvicina e cambierà molte cose. Durante il Question Time di ieri, ha spiegato che la fine dell’era delle supplenze saltate dipenderà dall’implementazione del nuovo algoritmo. La data di apertura delle domande si avvicina, creando attese tra i candidati. Vulcano ha anche sottolineato come questa revisione possa migliorare la trasparenza e ridurre le incertezze. La discussione si è concentrata sulle novità in arrivo e sui tempi di attuazione del sistema.
Nel Question Time di ieri 18 febbraio, Marco Vulcano della FLC CGIL ha tracciato un quadro delle principali novità attese con il prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), sottolineando come l’avvicinarsi dell’apertura delle istanze stia alimentando aspettative e urgenza tra gli aspiranti docenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: GPS 2026, aggiornamento tra febbraio e marzo: algoritmo, titoli, preferenze e non solo: cosa è previsto. QUESTION TIME con Vulcano (Flc Cgil) LIVE Mercoledì 18 febbraio alle 14:30
Aggiornamento GPS tra febbraio e metà marzo: 15 preferenze e algoritmo, la novità del ripescaggio. Cosa resta e cosa cambia. Il punto di Giuseppe Semeraro
Argomenti discussi: Aggiornamento GPS 2026: piattaforma in arrivo, cosa controllare. Il punto di Giuseppe Semeraro; Dal 23 febbraio le domande per l'aggiornamento delle GPS 2026/2028; Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, domande da lunedì 23 febbraio al 16 marzo; Scuola, Graduatorie GPS 2026: come fare domanda e quali sono le novità.
Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, domande da lunedì 23 febbraio al 16 marzoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso alle organizzazioni sindacali un avviso con cui informa che lunedì 23 febbraio 2026 sarà pubblicata sul portale INPA l’ Ordinanza Ministeriale ... flcgil.it
Graduatorie GPS 2026: Domande dal 23 febbraio al 16 marzo, il Ministero comunica le date ufficiali ai sindacatiLe domande per le graduatorie GPS 2026-2028 vanno presentate dal 23 febbraio al 16 marzo 2026. Lo ha comunicato il MIM ai sindacati. Ecco cosa sapere sulle date ufficiali e quali sono le novità in arr ... ticonsiglio.com
Nel question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marco Vulcano, rappresentante del Centro Nazionale della Flc Cgil, è stata affrontata una questione relativa ai titoli e alla valutazione del servizio n… x.com
