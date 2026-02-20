Aggiornamento GPS 2026 | Ci stiamo avvicinando all’ora X Finisce l’era del saltati dall’algoritmo Il punto di Marco Vulcano FLCGIL

Marco Vulcano, rappresentante della FLC CGIL, ha annunciato che l’aggiornamento GPS 2026 si avvicina e cambierà molte cose. Durante il Question Time di ieri, ha spiegato che la fine dell’era delle supplenze saltate dipenderà dall’implementazione del nuovo algoritmo. La data di apertura delle domande si avvicina, creando attese tra i candidati. Vulcano ha anche sottolineato come questa revisione possa migliorare la trasparenza e ridurre le incertezze. La discussione si è concentrata sulle novità in arrivo e sui tempi di attuazione del sistema.