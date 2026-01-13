Graduatorie ad esaurimento Valle d’Aosta aggiornamento 2026 27 e 2027 28 | domande entro il 25 gennaio NOTA

La Regione Valle d’Aosta ha aperto le procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. Le domande devono essere presentate entro il 25 gennaio. È importante rispettare i termini per garantire la corretta iscrizione e partecipazione alle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Emanato decreto su aggiornamento delle graduatorie dei docenti - E' stato emanato il decreto del Presidente della Regione numero 300 del 9 gennaio concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della Regione Valle d' ... ansa.it

GaE aperte: i 3 dubbi più frequenti spiegati in modo chiaro Graduatorie ad Esaurimento aperte: una notizia che riaccende speranze, ma anche molta confusione. Chi può davvero inserirsi Si tratta di una riapertura reale o solo parziale E cosa succede a chi - facebook.com facebook

GaE 2026: novità e scadenze per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.