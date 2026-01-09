Iscrizioni 2026 27 | dal 13 gennaio via alle domande Dubbi sulla scelta? Ecco Scuola in chiaro per avere tutte le informazioni utili
A partire dal 13 gennaio, le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 saranno aperte. La piattaforma online Unica permette a studenti e famiglie di consultare tutte le informazioni necessarie e di completare le domande di iscrizione. Per aiutare nella scelta del percorso più adatto, è disponibile anche il servizio Scuola in chiaro, che offre dettagli e chiarimenti utili.
Con l’avvio delle iscrizioni online previsto per il 13 gennaio, studenti e famiglie possono accedere alla piattaforma Unica per orientarsi nella scelta del percorso scolastico. Tra gli strumenti disponibili, Scuola in Chiaro rappresenta uno dei principali riferimenti per esplorare e confrontare le offerte formative presenti sul territorio nazionale. L'articolo Iscrizioni 202627: dal 13 gennaio via alle domande. Dubbi sulla scelta? Ecco Scuola in chiaro per avere tutte le informazioni utili . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
