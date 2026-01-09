Iscrizioni 2026 27 | dal 13 gennaio via alle domande Dubbi sulla scelta? Ecco Scuola in chiaro per avere tutte le informazioni utili

A partire dal 13 gennaio, le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 saranno aperte. La piattaforma online Unica permette a studenti e famiglie di consultare tutte le informazioni necessarie e di completare le domande di iscrizione. Per aiutare nella scelta del percorso più adatto, è disponibile anche il servizio Scuola in chiaro, che offre dettagli e chiarimenti utili.

Iscrizioni scuola 2026-27 al via: perché non serve il "Click Day" (e cosa preparare prima di accedere a unica) - Ecco le date ufficiali, come funziona il portale Unica e i doc ... nostrofiglio.it

Iscrizioni scuola 2026/27 su Unica dal 13 gennaio. Come compilare la domanda tra dati alunno, famiglia e scuola: la GUIDA MIM - Anche per l’anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e delle istituzioni formative accreditate si effettuano online tramite la ... orizzontescuola.it

- ’ / Si comunica che dal 13 gennaio fino al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni on-line per l'anno scolastico 2026/2027. ---- Puoi trovare tutte le informazioni utili per fare l'iscrizion - facebook.com facebook

Inizio iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Torino Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia Comunali, Statali e Convenzionate per l’a.s. 2026/2027. Info e modalità: comune.torino.it/servizi/iscriz… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.