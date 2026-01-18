Aeroporto d’Abruzzo ancora una giornata di disagi | voli dirottati e passeggeri spostati su Roma

L’aeroporto d’Abruzzo affronta un’altra giornata di disagi, con voli ritardati e dirottamenti, principalmente verso Roma. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a influire sulle operazioni aeroportuali, causando disservizi ai passeggeri e ritardi nelle partenze e negli arrivi. Si consiglia di verificare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto e di pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

Ancora disagi all'aeroporto d'Abruzzo, dove anche ieri 17 gennaio i voli hanno subito ritardi e dirottamenti a causa delle condizioni meteo avverse. A fare il punto sulla giornata è la pagina Facebook "Amici dell'Aeroporto d'Abruzzo", che ha raccontato nel dettaglio le ripercussioni per.

Aeroporto d’Abruzzo, ancora una giornata di disagi: voli dirottati e passeggeri spostati su Roma - Il volo del mattino per Valencia è partito con circa un’ora e mezza di ritardo, in attesa del rientro dell’aeromobile che ieri sera era stato dirottato su Fiumicino. chietitoday.it

Nebbia sull’aeroporto d’Abruzzo, voli dirottati e ritardi: disagi per i passeggeri - Venerdì nero allo scalo abruzzese per la nebbia: voli dirottati su Roma, partenze ritardate e passeggeri costretti ad attendere per ore ... chietitoday.it

