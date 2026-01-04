Voli cancellati e passi indietro per l' aeroporto di Salerno | Federalberghi smentisce le scuse della Gesac e lancia un nuovo appello
Federalberghi Salerno ha ribadito la propria contrarietà alle dichiarazioni di Gesac riguardo alle cause delle recenti cancellazioni dei voli e ai passi indietro dell’aeroporto locale. L’associazione ha chiarito che, secondo le proprie valutazioni, le difficoltà non derivano esclusivamente da problemi infrastrutturali, ma richiedono un’attenzione più approfondita e un dialogo costruttivo con gli operatori del settore.
“Siamo molto sorpresi delle dichiarazioni dell’amministratore delegato della Gesac, il quale, in un’intervista resa ad un noto quotidiano, ha attribuito lo stato di difficoltà dell’aeroporto di Salerno a due fattori: il primo di natura infrastrutturale, rappresentato dalla inesistenza dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Aeroporto di Salerno, riduzione voli: la preoccupazione di Federalberghi
Leggi anche: Aeroporto Salerno, Iannone sui voli cancellati: "I privatizzatori politici di merito restano in silenzio?"
Voli cancellati e passi indietro per l'aeroporto di Salerno: Federalberghi smentisce le scuse della Gesac e lancia un nuovo appello.
Una ventina di voli cancellati e circa 10 dirottamenti sabato sera all’aeroporto di Orio - facebook.com facebook
#Neve nei #PaesiBassi: cancellati quasi 300 voli a #Schiphol x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.