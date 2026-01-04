Voli cancellati e passi indietro per l' aeroporto di Salerno | Federalberghi smentisce le scuse della Gesac e lancia un nuovo appello

Federalberghi Salerno ha ribadito la propria contrarietà alle dichiarazioni di Gesac riguardo alle cause delle recenti cancellazioni dei voli e ai passi indietro dell’aeroporto locale. L’associazione ha chiarito che, secondo le proprie valutazioni, le difficoltà non derivano esclusivamente da problemi infrastrutturali, ma richiedono un’attenzione più approfondita e un dialogo costruttivo con gli operatori del settore.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.