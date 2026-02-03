Meno code negli uffici il Comune installa tre totem self-service pagoPa

Da oggi i cittadini di Modona possono pagare tributi e tariffe comunali in modo più rapido e senza code. Il Comune ha installato tre totem self-service pagoPA che permettono di effettuare i pagamenti in autonomia, senza dover aspettare agli sportelli. La novità mira a semplificare la vita di chi deve saldare le proprie tasse locali.

Il pagamento di tributi e tariffe comunali diventa più immediato grazie a tre nuovi totem self-service pagoPA attivati dal Comune di Modona, che consentono di effettuare pagamenti in autonomia, senza attese agli sportelli. I dispositivi sono stati installati presso il Comando della Polizia locale.🔗 Leggi su Modenatoday.it

