io sono farah anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026 su canale 5

Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek, torna su Canale 5 dal 16 al 20 febbraio 2026, portando nuove tensioni tra i personaggi principali. La serie svela dettagli sulla vita dei protagonisti, mostrando come le loro scelte influenzeranno il loro destino. Nei prossimi giorni, gli spettatori vedranno i personaggi affrontare problemi sentimentali e segreti nascosti.

Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 16 al 20 febbraio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5. Torna anche l’appuntamento serale venerdì 20 febbraio con episodi extra in prime time. Cosa accadrà la prossima settimana? Scopriamolo insieme. Io sono Farah, trame settimanali. Tutto è pronto per il matrimonio tra Farah e Behnam, ma proprio mentre Mahmud è in procinto di celebrare le nozze, l’intervento di Rahsan blocca tutto. Quest’ultimo interviene chiedendo un periodo di riflessione,e facendo presente che – solo poche settimane prima – la futura sposa era stata rapita da Tahir. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Farah Azadi si prepara a sposare Behnam, una decisione che scuote la sua famiglia, soprattutto dopo l’arrivo improvviso dello zio Mahmud.

IO SONO FARAH ANTICIPAZIONI: TAHIR CONFESSA A FARAH CHE SUA MADRE NON È MAI MORTA

