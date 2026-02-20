Addio alle ricevute cartacee del Pos | cosa cambia per gli scontrini

Il governo ha deciso di eliminare l’obbligo di conservare le ricevute cartacee del Pos, una misura introdotta per semplificare i processi fiscali. Questa decisione nasce dalla crescente diffusione dei pagamenti digitali e mira a ridurre l’uso di carta. Da ora in poi, i commercianti non saranno più tenuti a stampare gli scontrini, mentre i clienti potranno conservare le ricevute digitali sul telefono. La novità riguarda tutte le transazioni, rendendo più facile gestire le pratiche fiscali e riducendo il consumo di carta.

A partire da marzo non sarà più necessario tenere da parte il tagliando stampato per dimostrare un pagamento elettronico, basterà conservare il documento digitale con tutte le informazioni sulla transazione eseguita Niente più contenitori con scontrini e bigliettini di carta da tenere da parte. Presto potremo dire addio all'obbligo di conservare tutte le ricevute cartacee dei pagamenti fatti con il Pos per poterle dichiarare e detrarre dalla dichiarazione dei redditi. Non sarà più obbligatorio conservare le ricevute del PosIl superamento degli scontrini cartacei emessi dal Pos è una delle novità del decreto approvato il 29 gennaio dal Consiglio dei ministri. Addio alla ricevuta del Pos: dal decreto Pnrr una svolta digitale nei pagamenti e negli scontriniDal decreto Pnrr arriva l'addio alla ricevuta cartacea del Pos: i dati dei pagamenti elettronici saranno già validi ai fini fiscali. Addio alle ricevute Pos: cosa cambia - con una modifica nel decreto PNRR, non sarà più obbligatorio conservare la ricevuta cartacea del Pos per dimostrare un pagamento elettronico ai fini fiscali (ad esempio per le detrazioni nel 730).