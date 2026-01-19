È morto Valentino Garavani addio all’imperatore che ha vestito le più belle

Se n’è andato Valentino Garavani, icona della moda italiana, all’età di 93 anni. La sua scomparsa è stata annunciata dal suo gruppo, che ha ricordato il suo percorso di eccellenza e raffinatezza. Valentino ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama della moda mondiale, vestendo generazioni di persone e contribuendo a definire uno stile senza tempo.

Addio a Valentino Garavani, l’imperatore della moda. Il famoso e amato stilista aveva 93 anni. A darne notizia è una nota del gruppo: “Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”. Valentino Garavani è morto a Roma. Valentino Garavani si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. La camera ardente sarà allestita all’interno di PM23, in piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it

