Addio a Tino Ghisla l' architetto che portò il rally bresciano in Europa

Se ne va Tino Ghisla, figura fondamentale nell’ambito del rally bresciano. Grazie al suo contributo, questa disciplina ha guadagnato riconoscimento oltre i confini locali, portando il rally bresciano a un livello europeo. La sua esperienza e passione hanno lasciato un'impronta duratura nel panorama motorsport, contribuendo a elevare lo sport nel contesto internazionale.

C'è stato un tempo in cui il rallysmo bresciano non era solo una passione locale, ma un punto di riferimento per l'intera Europa. Dietro quella stagione d'oro c'era la mente e la caparbietà di Bettino "Tino" Ghisla. Il tecnico e organizzatore lumezzanese è scomparso all'età di 76 anni, lasciando.

