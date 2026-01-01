È venuto a mancare Luigi Nazzareni, conosciuto anche come

E' scomparso all'età di 75 anni Luigi Nazzareni, noto volto televisivo aretino e personaggio radiofonico. Nazzareni era conosciuto come “prof. Zichiccheri” e per anni è stato per anni spalla di Leonardo Franceschi sia nei programmi tv che in radio. Nell'emittente locale Teletruria ha partecipato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Addio al "professor Zichiccheri"

