Addio ad Armocida faro della cultura varesina

Il professor Giuseppe Armocida, figura di spicco nella scena culturale di Varese, è scomparso nella sua abitazione di Ispra all’età di 79 anni. Ricercatore e insegnante, ha dedicato la vita alla promozione dell’arte e della letteratura locali, organizzando numerose mostre e incontri pubblici. La sua passione ha coinvolto generazioni di giovani e adulti, lasciando un segno tangibile nella comunità. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo culturale della zona. La Comunità si stringe intorno alla famiglia.

Se n'è andato un nome importante della cultura varesina: è mancato nella sua casa di Ispra il professor Giuseppe Armocida, 79 anni. Docente universitario e medico psichiatra, è stato anche assessore alla Cultura del Comune e presidente della Società storica varesina. Tanti i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti nelle scorse ore, a partire da quello del sindaco Davide Galimberti che, insieme all'assessore alla Cultura Enzo Laforgia, ha voluto ricordare "Giugi": così lo chiamavano affettuosamente tanti amici varesini. "Ha lasciato un segno profondo come uomo di scienza. Per tutta la sua vita ha coltivato la passione e l'amore per i libri, non per semplice curiosità collezionistica ma nella convinzione che i libri e la pratica della lettura siano leve fondamentali di conoscenza e strumenti indispensabili per la crescita civile".