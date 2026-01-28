Addio ad Augusto Benelli Professore bibliofilo e grande uomo di cultura

Domani mattina, alle 10.45, nella chiesa della Camera mortuaria dell’Ospedale si terranno i funerali di Augusto Benelli. Il professore, noto anche come bibliofilo e figura di spicco nel mondo della cultura, è scomparso nella notte tra il 26 e il 27 gennaio, all’età di 85 anni. La città si prepara a salutare un uomo che ha lasciato un segno importante nel suo ambito.

Si svolgeranno domani, giovedì 29, alle 10.45, nella Chiesa della Camera mortuaria dell’Ospedale i funerali del professor Augusto Benelli scomparso nella notte fra il 26 e il 27 gennaio all’età di 85 anni. Nato a Ravenna il 3 luglio 1940, Benelli era figura molto conosciuta in città non solo per la sua attività di insegnante ma anche per il suo impegno in diversi settori della vita pubblica. Dopo la laurea in lettere classiche e storia antica conseguita all’Università di Bologna, Benelli iniziò subito nel 1964 la sua lunga carriera di stimato insegnante al Liceo classico e successivamente all’Istituto magistrale Margherita di Savoia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Augusto Benelli. Professore, bibliofilo e grande uomo di cultura Approfondimenti su Augusto Benelli Addio ad Arnaldo Caprai, l'uomo che ha reso grande il Sagrantino È deceduto all’età di 92 anni Arnaldo Caprai, figura di spicco del panorama imprenditoriale umbro. Addio ad Alberto Bertone, visionario fondatore di Acqua Sant’Anna: leader imprenditoriale e uomo di grande umanità Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Augusto Benelli Argomenti discussi: Addio ad Augusto Benelli. Professore, bibliofilo e grande uomo di cultura; Mondo della cultura in lutto: è morto il professore ed ex direttore dell’Istituto storico della Resistenza. Ravenna, addio ad Augusto Benelli, stimato professore di lettere - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.