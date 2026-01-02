L’addio di Hankins ad Harvard per difendere la cultura occidentale
Hankins lascia Harvard per dedicarsi alla tutela della cultura occidentale. Questa decisione, meno evidente nel nostro contesto nazionale, evidenzia un impegno personale verso valori e tradizioni che spesso vengono trascurati nel dibattito pubblico. La sua scelta sottolinea l’importanza di preservare il patrimonio culturale europeo in un mondo in rapido cambiamento. Un gesto che invita a riflettere sul ruolo delle istituzioni accademiche e sulla responsabilità di tutela delle radici culturali.
La notizia in Italia potrebbe passare sotto traccia, anche perché la nostra cultura accademica è molto ombelicale. A chiosarla, infatti, sul Foglio, solo il sempre attento Giuliano Ferrara e Federico Rampini nel suo Oriente Occidente. Eppure l'addio ad Harvard dello storico James Hankins, che in questa università, che è uno dei capisaldi dell'Ivy League statunitense, ha insegnato per quarant'anni è una notizia che dovrebbe fare riflettere. Da un lato perché Hankins è un nome di vaglia che ha sfornato una scarica di importanti saggi sull'umanesimo e sulla tradizione classica. Tanto per fare l'esempio è uno dei massimi esperti americani di Leonardo Bruni e di Marsilio Ficino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: L’addio a Harvard del classicista Hankins e l’esclusione stolta della storia dell’occidente
Leggi anche: The Sims 4 celebra l’Africa occidentale con un aggiornamento ricco di cultura
L’addio di Hankins ad Harvard per difendere la cultura occidentale - La notizia in Italia potrebbe passare sotto traccia, anche perché la nostra cultura accademica è molto ombelicale. ilgiornale.it
GIULIANO FERRARA @ferrarailgrasso L'addio a Harvard del classicista Hankins e l'esclusione stolta della storia dell'occidente «Il Foglio» 31 dicembre 2025 x.com
Rampini commenta sul Corsera il clamoroso addio di James Hankins a Harvard. Il più grande studioso USA del Rinascimento italiano si è dimesso per protestare contro la follia anti-occidentale che sta cancellando la nostra cultura dal CV degli studenti: "Se si - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.