Rimini in lutto addio all' anima dell' Attività di Educazione alla Memoria Laura era speciale siamo a lei grati

Rimini piange la morte di Laura Fontana, il cuore dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune. La città perde una figura cara, che ha dedicato anni a trasmettere i valori della memoria e dell’identità locale. I colleghi e i cittadini la ricordano come una persona speciale, grata per tutto quello che ha fatto. Rimini si ferma in segno di rispetto, mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio.

Il ricordo del sindaco Jamil Sadegholvaad: "Ci impegneremo per il futuro ad essere all’altezza del tuo rigore, della tua passione, della persona speciale che sei stata" Rimini è in lutto per la scomparsa di Laura Fontana, anima dell'Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini. Aveva 61 anni ed era malata da tempo. Storica della Shoah ed esperta di didattica, Laura Fontana è stata impegnata per molti anni in attività di insegnamento e formazione per docenti italiani ed europei. È stata autrice di numerosi saggi in italiano, inglese e francese, tradotti anche in ebraico, ha curato la pubblicazione di volumi collettivi e numeri speciali di riviste accademiche, tra cui due numeri monografici della Revue d’histoire de la Shoah co-diretti con Georges Bensoussan sulla persecuzione degli ebrei italiani.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Rimini piange Laura Fontana, la donna che ha dedicato la vita a insegnare ai giovani gli orrori della Shoah.

Rimini, addio a Laura Fontana, la custode della Memoria. Il sindaco: Ci ha lasciato una persona specialeIl mondo culturale di Rimini è in lutto per la scomparsa di Laura Fontana, anima dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune. In una nota il ... corriereromagna.it

Addio Laura Fontana: Rimini piange la custode della memoria, storica della ShoahIl mondo della cultura in lutto per la scomparsa, a 61 anni, di Laura Fontana, storica della Shoah, saggista e dagli anni novanta responsabile dell'attività educazione alla memoria del Comune di ... altarimini.it

