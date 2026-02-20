Acqua staccata a disabili e ultranovantenni Unc | Non è burocrazia è accanimento

L'Unione Nazionale dei Consumatori denuncia che Sorical ha sospeso l'acqua a disabili e ultranovantenni, causando grandi disagi. Le segnalazioni indicano che molte di queste persone, già fragili, si trovano senza acqua da giorni, anche in piena estate. La causa sembra essere una rigidità nelle procedure di pagamento o verifiche amministrative, che si sono trasformate in un vero e proprio ostacolo. Una famiglia con un anziano malato ha dovuto ricorrere a assistenza speciale, ma senza successo. La situazione preoccupa e richiede una risposta immediata.

È quanto sostiene l’avv. Saverio Cuoco, responsabile regionale dell’Unione nazionale consumatori Calabria. L'associazione "chiede chiarezza e valuta azioni giudiziarie" "Negli ultimi giorni sono giunte alla nostra attenzione segnalazioni estremamente preoccupanti riguardanti la gestione delle procedure di sospensione della fornitura idrica da parte di Sorical". È quanto sostiene l’avv. Saverio Cuoco, responsabile regionale dell’Unione nazionale consumatori Calabria, in particolare, sono stati segnalati casi che coinvolgono persone con disabilità al 100% e ultranovantenni, nei cui confronti sarebbe stata attivata la procedura di interruzione della fornitura, nonostante reclami e conciliazioni ancora in corso, su importi totalmente stimati e quindi non dovuti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Condominio si ritrova con l'acqua staccata senza preavviso: "Atteggiamento disumano" Leggi anche: Campioni e disabili in squadra. Sinfonie d’Acqua eccezionali Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Scuola Anna Frank – plesso G. Verga di Fontanelle: lezioni al buio e paura di parlare. Report Sicilia anticipa le smentite AGRIGENTO – Bambini costretti a seguire le lezioni al buio, con l’energia elettrica staccata a causa di infiltrazioni d’acqua che rend - facebook.com facebook