Campioni e disabili in squadra Sinfonie d’Acqua eccezionali

L’evento Sinfonie d’Acqua ha visto protagonista una straordinaria collaborazione tra campioni e disabili, con Gemma Galli e Giorgio Minisini insieme ai giovani di Progetto Filippide. L’auditorium Bcc di Carugate ha ospitato una passerella ricca di emozioni, celebrando inclusione, talento e solidarietà attraverso performance artistiche e sportive.

Gemma Galli e Giorgio Minisini insieme ai ragazzi di Progetto Filippide in passerella all’auditorium Bcc, a Carugate. Un’anteprima dello straordinario spettacolo che regaleranno al pubblico il 21 dicembre, alla Pia Grande, la piscina di Monza. Campioni dell’artistica acquatica e giovani che nella vita di ogni giorno devono superare ostacoli. Insieme hanno dato vita a “Sinfonie d’Acqua“, progetto tra arte e inclusione. Al centro dell’evento, atlete con disabilità cognitive che si esibiscono insieme ai big nazionali. Fianco a fianco hanno dato vita a un’unica squadra. L’evento promuove lo sport "come strumento di crescita personale e collettiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Campioni e disabili in squadra. Sinfonie d’Acqua eccezionali

